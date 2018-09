Los Angeles (dpa) - US-Sänger Stevie Wonder ist zum neunten Mal Vater geworden. Seine Tocher trägt den Namen Nia und ist das zweite gemeinsame Kind mit Freundin Tomeeka Robyn Bracy. Zu Gerüchten in den Medien, wonach Bracy Drillinge erwarte, hatte Wonder gesagt: "Ich habe, wie viele, 22 Kinder?". Allerdings hatte er sofort klargestellt: "Die Wahrheit ist, dass wir eine wundervolle Tochter haben werden, die im Dezember auf die Welt kommen wird."

