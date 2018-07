New York (AFP) Die Palästinenser haben beim UN-Sicherheitsrat einen Resolutionsentwurf eingereicht, der Israel eine Frist von einem Jahr zur Aushandlung eines dauerhaften Friedensabkommens setzt. Die Tür für Verhandlungen über den Entwurf mit "allen unseren Partnern" bleibe offen, betonte der palästinensische UN-Botschafter Rijad Mansur am Mittwoch in New York. Diplomaten sagten, es seien insbesondere Gespräche mit den Europäern geplant, um einen Konsens zu erreichen.

