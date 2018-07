Maiduguri (AFP) Die Islamistengruppe Boko Haram hat im Nordosten Nigerias mindestens 185 Menschen entführt. Das wurde am Donnerstag von Behördenvertretern und Wachdiensten mitgeteilt. Die Massenentführung ereignete sich demnach in der Ortschaft Gumsuri im Bundesstaat Borno im Nordosten des Landes. Sie wurde erst mit vier Tagen Verspätung bekannt, weil in der betroffenen Gegend keine Mobilfunkverbindungen aufgebaut werden können und viele Straßen nicht passierbar sind.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.