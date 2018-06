Moskau (AFP) Der für gewöhnlich in privaten Dingen äußerst zurückhaltende russische Präsident Wladimir Putin hat einen seltenen Einblick in sein Privatleben gewährt - und verraten, dass er in festen Händen ist. Bei seiner Jahres-Pressekonferenz am Donnerstag erzählte Putin eine kleine Anekdote: Im vergangenen Jahr habe "ein europäischer Freund, ein großer Anführer" ihn gefragt, ob er jemanden liebe. Er habe dies bejaht - ebenso wie die Frage, ober er die Liebe auch erwidert werde. "Alles ist in Ordnung, keine Sorge", bilanzierte der Staatschef unter dem Lachen der anwesenden Journalisten.

