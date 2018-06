Moskau (AFP) Russlands Präsident Wladimir Putin hat dem Westen vorgeworfen, in der Ukraine-Krise eine neue "Mauer" in Europa aufzubauen. "Es handelt sich um eine virtuelle Mauer, aber sie wird bereits gebaut", sagte Putin am Donnerstag vor hunderten Journalisten in seiner traditionellen Pressekonferenz zum Jahresende in Moskau. Als Beispiel nannte er den Raketenschild "in der Nähe unserer Grenzen". Putin warf den westlichen Ländern vor, sich wie "Sieger" oder ein "Imperium" zu verhalten und alle anderen als "Vasallen" zu behandeln, die "im Gleichschritt marschieren" müssten.

