Zürich (AFP) Die Schweizer Zentralbank führt einen Negativzins für hohe Guthaben von Banken, Wertpapierhändlern, Versicherungen und internationalen Organisationen ein. Der Zinssatz von minus 0,25 Prozent gelte ab dem 22. Januar und werde jeweils zum Monatsende von den Guthaben abgezogen, die Kunden in Schweizer Franken anlegen, teilte die Schweizerische Nationalbank (SNB) am Donnerstag in Zürich mit. Dies gelte aber erst ab einem Freibetrag von zehn Millionen Franken.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.