New York (AFP) Die Palästinenser haben wie angekündigt beim UN-Sicherheitsrat eine Resolution mit dem Ziel einer dauerhaften Friedenslösung mit Israel eingereicht. Die Tür für Verhandlungen über den Entwurf mit "all unseren Partnern" bleibe aber offen, sagte der palästinensische UN-Botschafter Rijad Mansur dazu am Mittwoch vor Journalisten. Er schloss dabei ausdrücklich die USA mit ein, an deren Veto die Resolution scheitern könnte.

