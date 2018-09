New York (AFP) Im Internet bestellt und eine Stunde später liegt das Paket vor der Haustür: Diese Expresslieferung können Amazon-Kunden jetzt im New Yorker Stadtteil Manhattan in Anspruch nehmen. Das US-Onlinekaufhaus startete den Service "Prime Now" am Donnerstag in der Ostküstenmetropole und will ihn nach eigenen Angaben im kommenden Jahr auf weitere Städte in den Vereinigten Staaten ausdehnen.

