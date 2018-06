Miami (AFP) In den USA ist am Mittwoch ein 31-Jähriger wegen finanzieller Unterstützung mehrerer Extremistengruppen zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Der eingebürgerte Mann indischer Abstammung hatte im Juli gestanden, das Terrornetzwerk Al-Kaida sowie verbündete Gruppen in Syrien und in Somalia mit mehreren tausend Dollar unterstützt zu haben. Außerdem gab er demnach zu, den Gruppen bei der Rekrutierung neuer Kämpfer geholfen zu haben. Verurteilt wurde er nach Justizangaben nun von einem Gericht in Miami im Staat Florida.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.