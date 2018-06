Washington (AFP) Kurdischen Kämpfern im Irak ist offenbar die Rückeroberung eines großen Gebiets an der Grenze zu Syrien gelungen. Sie hätten der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) die Kontrolle über "rund hundert Quadratkilometer Terrain" abgenommen, wie Pentagonsprecher James Terry am Donnerstag in Washington mitteilte. Zuvor hätte die US-geführte Allianz mehr als 50 Luftangriffe gegen IS-Stellungen nahe des Sindschar-Gebirges im Nordwesten des Iraks geflogen.

