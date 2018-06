Washington (AFP) In den USA sind in diesem Jahr so wenige Menschen hingerichtet worden wie seit 20 Jahren nicht mehr. 2014 wurden insgesamt 35 Häftlinge hingerichtet, wie das US-Informationszentrum zur Todesstrafe (DPIC) am Donnerstag mitteilte. Im vergangenen Jahr waren noch 39 Todesurteile vollstreckt worden. Auch die Zahl der neuen Todesurteile ging demnach auf 72 zurück - die niedrigste Zahl seit der Wiedereinführung der Todesstrafe vor 40 Jahren.

