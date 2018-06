Montafon (SID) - Die zweimalige Olympia-Medaillengewinnerin Amelie Kober (Fischbachau) hat beim Parallelslalom der Snowboarderinnen im österreichischen Montafon den zweiten Platz belegt. Die 27 Jahre alte Olympiadritte von Sotschi musste sich erst im Finale der Österreicherin Sabine Schöffmann um 16 Hundertstelsekunden geschlagen geben. Beim Weltcup-Auftakt im italienischen Carezza war sie noch in der Qualifikation gescheitert.

"Natürlich hätte ich gerne gewonnen, aber man muss dann auch neidlos anerkennen, dass jemand anderes ein wenig schneller war", sagte Amelie Kober nach dem Rennen und konnte sich ausgiebig freuen: "Das Resultat war ganz, ganz wichtig, nachdem der Auftakt in Carezza richtig in die Hose gegangen ist. Da war ich sehr enttäuscht. Jetzt bin ich erleichtert über das WM-Ticket und freue mich auf die nächsten Rennen."

Durch den Einzug in die K.o.-Duelle der besten 16 hatte Kober, 2006 in Turin Olympiadritte im Parallel-Riesenslalom, ihre Teilnahme an der Freestyle- und Snowboard-WM im österreichischen Kreischberg/Lachtal (15. bis 25. Januar 2015) gelöst.

Neben Kober hatten im Montafon auch Parallel-Riesenslalom-Weltmeisterin Isabella Laböck (Prien/8.), Selina Jörg (Sonthofen/10.) Anke Karstens (Aschau/15.) bei den Männern Alexander Bergmann (Berchtesgaden/15.) das Finale erreicht. Der Sieg bei den Männern ging wie bereits vor zwei Tagen an den Italiener Roland Fischnaller.