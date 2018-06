Bangui (AFP) In der Zentralafrikanischen Republik sind bei Kämpfen zwischen muslimischen und christlichen Milizen mindestens 28 Menschen getötet worden. Wie ein Polizeivertreter am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP sagte, begannen die Zusammenstöße zwischen Kämpfern der muslimischen Séléka-Miliz und der christlichen Gruppe Anti-Balaka am Dienstag in der Region Mbrés, 300 Kilometer nördlich der Hauptstadt Bangui. Laut einer ersten Bilanz des Roten Kreuzes seien 28 Menschen getötet und dutzende weitere verletzt worden.

