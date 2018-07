Peking (AFP) In China ist erstmals eine Klinik wegen der umstrittenen "Homosexuellen-Therapie" verurteilt worden. Ein Gericht in Peking verurteilte am Freitag eine psychologische Klinik wegen der Behandlung eines Homosexuellen mit Elektroschocks zur Zahlung einer Entschädigung. Der Kläger, ein Homosexueller namens Yang Teng, sagte, die Klinik müsse ihm eine Entschädigung von 3500 Yuan (460 Euro) zahlen. Demnach hatten ihm Ärzte gesagt, er solle sexuelle Gedanken zu Männern haben, und ihm dann Elektroschocks versetzt, um ihn von seiner Homosexualität zu "heilen".

