Peking (AFP) Einen Börsengang ohne Glanz hat Chinas fünftgrößter Automobilhersteller und Daimler-Partner BAIC am Freitag hingelegt. Der Kurs der Aktie notierte zum Handelsschluss an der Börse in Shanghai bei 8,85 Hongkong-Dollar. Verkauft worden waren die Aktien zu je 8,90 Hongkong-Dollar.

