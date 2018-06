Berlin (AFP) Nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) zur Rückzahlung von Kreditgebühren erleben die Beschwerdestellen der Banken einem Bericht zufolge einen wahren Ansturm. Wie die "Süddeutsche Zeitung" am Freitag berichtete, gingen bei den verschiedenen Schlichtungsstellen der Kreditinstitute in den vergangenen sieben Wochen weitaus mehr Reklamationen ein als sonst in einem ganzen Jahr.

