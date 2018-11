Frankfurt/Main (AFP) Die Europäische Zentralbank (EZB) will am 24. Februar zusammen mit den nationalen Notenbanken den neuen 20-Euro-Schein vorstellen. Nach den neuen Fünf- und Zehn-Euro-Scheinen solle bei einer weiteren Banknote die "Fälschungssicherheit" erhöht werden, erklärte die EZB am Freitag in Frankfurt am Main. Auch das Ausgabedatum des neuen Scheins werde die EZB im Februar bekannt geben.

