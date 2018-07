München (AFP) Der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz und Münchner Kardinal Reinhard Marx will sich nicht der Forderung des Bamberger Erzbischofs Ludwig Schick anschließen, dass Christen nicht bei der islamfeindlichen Gruppierung Pegida mitmachen dürften. "Das muss sich schon jeder gut überlegen, hinter welchen Transparenten er her läuft. Aber da gibt es keine oberhirtlichen Anweisungen", sagte Marx am Freitag im Münchner Presseclub.

