Brüssel (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hält im Ukraine-Konflikt an den Sanktionen gegen Russland fest. "Sanktionen können auch nur aufgehoben werden, wenn sich die Gründe für ihre Verhängung nicht mehr stellen", sagte Merkel am Donnerstagabend beim EU-Gipfel in Brüssel. Bei den dortigen Beratungen habe sich als "Maßstab" für den Umgang mit den Sanktionen herauskristallisiert, ob es Fortschritte bei der Wahrung der territorialen Integrität der Ukraine gebe. Daraus entscheide sich die Frage, "können wir Sanktionen aufheben oder nicht".

