Berlin (AFP) Mit einer Verspätung von rund vier Jahren ist der erste der dringend benötigten neuen Transportflieger A400M der Bundeswehr in Deutschland eingetroffen. Die Maschine landete am Freitagmittag im niedersächsischen Wunstorf. Das Flugzeug war am Donnerstag im spanischen Sevilla von der Bundeswehr übernommen worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.