Kiew (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat bei einem Besuch in Kiew ein Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe noch an diesem Wochenende gefordert. Es müsse "mit aller Kraft" auf ein Treffen am Sonntag hingearbeitet werden, sagte Steinmeier am Freitag nach einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko. Dabei sollten "konkretere Vereinbarungen beim Gefangenenaustausch", Festlegungen zur Einrichtung einer Pufferzone sowie Vereinbarungen für humanitäre Hilfe in der Ostukraine angesichts des Winters erzielt werden.

