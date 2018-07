Nürnberg (AFP) Die Stimmung der Verbraucher in Deutschland hat sich zum Jahreswechsel weiter aufgehellt. Der Aufwärtstrend setze sich fort, hieß es in der am Freitag in Nürnberg veröffentlichten GfK-Konsumklimastudie. Die fallenden Benzin- und Heizölpreise verschafften gerade zur Weihnachtszeit weitere Spielräume zum Geldausgeben und für größere Anschaffungen. Die Erwartung an die Konjunktur legte nach einer fünfmonatigen Talfahrt zum Jahresende wieder deutlich zu. Nur die Einkommenserwartung der Verbraucher ging zurück, blieb aber weiter auf hohem Niveau.

