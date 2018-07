Genf (AFP) Im Dauerstreit zwischen EU und USA über womöglich unfaire Subventionen für die jeweiligen Flugzeugbauer Airbus und Boeing hat Brüssel nachgelegt: Bei der Welthandelsorganisation (WHO) ging am Freitag eine Beschwerde der EU gegen Steueranreize des US-Bundesstaates Washingtons für den Bau des neuen Boeing-Langstreckenfliegers 777X ein, wie die WTO in Genf mitteilte. Nach Ansicht der EU-Wettbewerbshüter verstoßen die USA durch die Verlängerung von Steuervergünstigungen bis zum Jahr 2040 gegen die WTO-Regeln.

