Paris (AFP) Weil Frankreichs damalige First Lady Carla Bruni zur selben Zeit in einer Klinik in Paris ihr Kind zur Welt brachte, hat eine Patientin offenbar kein eigenes Zimmer bekommen - und verbrannte sich zudem an einem Teller mit Essen, das sie auf den Knien serviert bekam. Der Frau wurden nun fast 7500 Euro Schmerzensgeld von einem Gericht zugesprochen, wie aus einem Urteil vom 8. Dezember hervorgeht, das die Nachrichtenagentur AFP am Freitag einsehen konnte. Zudem wurde die Klinik dazu verurteilt, der Patientin 1500 Euro Gerichtskosten zu erstatten.

