Melun (AFP) Der Streit um Weihnachtskrippen in Rathäusern und anderen staatlichen Verwaltungen weitet sich in Frankreich aus: Nach einem ersten Fall in Westfrankreich befassten sich am Freitag zwei Gerichte bei Paris und in Südfrankreich mit der Forderung von Anhängern des Laizismus, dass die christlichen Weihnachtskrippen in den Rathäusern nichts zu suchen hätten und abgebaut werden müssten. Erst vor wenigen Tagen hatte ein Gericht im westfranzösischen Nantes den Generalrat des Départements Vendée dazu verdonnert, eine Weihnachtskrippe in seinen Räumlichkeiten wieder abzubauen. Der Generalrat ging in Berufung.

