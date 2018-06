Gelsenkirchen (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 geht vor dem letzten Spiel des Jahres am Samstag (15.30 Uhr/Sky) daheim gegen den Hamburger SV personell auf dem Zahnfleisch. Vor allem in der Abwehr haben die Königsblauen große Probleme, da in Jan Kirchhoff (Achillessehnenbeschwerden) und Felipe Santana (Verdacht auf Nasenbeinbruch) zwei weitere potenzielle Innenverteidiger auszufallen drohen.

Trainer Roberto Di Matteo muss gegen den abstiegsbedrohten Bundesliga-Dino definitiv auf sechs Spieler verzichten: Kevin-Prince Boateng (Probleme im Sprunggelenk), Joel Matip (Fußbruch), Julian Draxler (Reha nach Sehnenriss), Leon Goretzka (Aufbautraining nach mehrfachem Muskelbündelriss), Jefferson Farfan (Reha nach Knorpelschaden) und Sead Kolasinac (Reha nach Kreuzbandriss).

"Wir müssen noch einmal für 90 Minuten die Arschbacken zusammenkneifen und zusehen, dass wir mit einem Sieg in die Winterpause gehen", sagte Manager Horst Heldt.