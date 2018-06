Rom (SID) - Das Berufungsgericht des italienischen Fußball-Verbandes FIGC hat am Freitag die Zwei-Spiele-Sperre gegen den Trainer des Erstligisten AS Rom, Rudi Garcia, ausgesetzt. Der Beschluss wurde nach einem Einspruch Garcias gegen die am Dienstag verhängte Strafe getroffen. Weitere Ermittlungen seien notwendig, bevor die Strafe gegen Garcia verhängt werden könne, entschied das Berufungsgericht. Der 50-Jährige kann damit bei den nächsten Spielen auf der Bank sitzen.

Garcia soll nach dem Auswärtssieg gegen den FC Genua am Sonntag (1:0) einen Ordner angegriffen haben. Dieser hatte daraufhin Anzeige erstattet. Garcia wies den Vorwurf zurück und kündigte seinerseits eine Klage wegen Beleidigung an.