Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 19. Dezember 2014:

51. Kalenderwoche

353. Tag des Jahres

Noch 12 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Schütze

Namenstag: Konrad, Petrus

HISTORISCHE DATEN

2013 - Im historischen Apollo-Theater im Londoner Westend stürzt während einer Vorstellung ein Teil der Decke ein. Es werden fast 80 Menschen verletzt.

2012 - Park Geun Hye, Tochter des früheren Diktators Park Chung Hee, wird zur ersten Präsidentin Südkoreas gewählt.

2009 - Nach einer Pannenserie beim Eurostar sitzen mehr als 2000 Passagiere stundenlang im Tunnel unter dem Ärmelkanal fest.

1999 - Portugal gibt in der Nacht zum 20. Dezember um Mitternacht seine Kolonie Macao nach 442-jähriger Herrschaft an China zurück.

1984 - Großbritannien und China unterzeichnen den Vertrag über die Rückgabe der britischen Kronkolonie Hongkong im Jahre 1997.

1969 - Der amerikanische Spielfilm "Easy Rider" kommt in die deutschen Kinos.

1961 - Die portugiesischen Truppen kapitulieren in Goa. Damit endet die über 450-jährige Herrschaft der Portugiesen an der indischen Westküste.

1924 - Der Serienmörder Fritz Haarmann wird in Hannover wegen Mordes in 24 Fällen zum Tode verurteilt.

1901 - Der erste Abschnitt der Ugandabahn wird in Kenia fertig gestellt. Von Mombasa am Indischen Ozean führt die Eisenbahnlinie zunächst in das 930 Kilometer entfernte Port Florence (heute Kisumu) am Viktoriasee.

AUCH DAS NOCH

1985 - dpa meldet: Ein wild gewordener Stier hat in einer Volksschule bei Neapel in Süditalien eine Panik ausgelöst. Das Tier war von dem Lastauto gesprungen, das es zum Schlachthof bringen sollte.

GEBURTSTAGE

1969 - Kristy Swanson (45), amerikanische Schauspielerin ("Big Daddy")

1964 - Ben Becker (50), deutscher Schauspieler ("Comedian Harmonists")

1944 - Richard Leakey (70), kenianischer Anthropologe, Politiker und Tierschützer ("Die Suche nach dem Menschen. Wie wir wurden, was wir sind")

1934 - Rudi Carrell, niederländischer Entertainer , Showmaster ("Rudi-Carrell-Show") und Schauspieler, gest. 2006 1894 - Paul Dessau, deutscher Komponist ("Puntila"), gest. 1979

TODESTAGE

1996 - Marcello Mastroianni, italienischer Schauspieler ("La dolce vita"), geb. 1924

1851 - William Turner, britischer Maler, geb. 1775