London (AFP) Britische Soldatinnen sollen künftig auch an vorderster Front kämpfen dürfen. Verteidigungsminister Michael Fallon sprach sich am Freitag dafür aus, das Verbot für Frauen, in Kampfeinheiten zu dienen, 2016 aufzuheben. Bei den britischen Streitkräften sollten Posten nicht nach Geschlecht, sondern nach Können vergeben werden, erklärte er. Bevor Soldatinnen auch in Kampftruppen wie Infanterieeinheiten eingesetzt werden könnten, müsse es aber noch Änderungen bei der Ausbildung und der Ausrüstung geben.

