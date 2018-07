Neu Delhi (AFP) Die indische Regierung hat am Freitag einen Gesetzesentwurf für eine umfassende Steuerreform ins Parlament eingebracht. Die Reform, mit der Premierminister Narendra Modi der Wirtschaft neuen Schwung geben will, sieht insbesondere die Einführung einer Mehrwertsteuer vor. Finanzminister Arun Jaitley sprach von der größten Steuerreform "seit der Unabhängigkeit" von Großbritannien im Jahr 1947. Die Einführung der Steuer auf Waren und Dienstleistungen (GST) werde bei der nächsten Sitzungsperiode im Februar diskutiert werden, sagte Jaitley im Oberhaus in Neu Delhi.

