Nairobi (AFP) Der kenianische Präsident Uhuru Kenyatta hat ein Gesetz in Kraft gesetzt, mit dem das Land nach einer Serie von blutigen Anschlägen die innere Sicherheit erhöhen will. Kenyatta bezeichnete es am Freitag in Nairobi als "bedauerlich", dass die Verabschiedung des Sicherheitsgesetzes im Parlament am Vortag von Schlägereien und wüsten Beschimpfungen unter den Abgeordneten begleitet wurde. Der Staatschef versicherte, das neue Gesetz werde im Einklang mit den Garantien der Menschenrechte angewendet, die ein Bestandteil der Verfassung von 2010 sind.

