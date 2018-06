Monrovia (AFP) UN-Generalsekretär Bank Ki Moon hat den von Ebola betroffenen westafrikanischen Ländern am Freitag die dauerhafte Unterstützung der Vereinen Nationen zugesagt. Es gebe Gründe für "vorsichtigen Optimismus", dass die Seuche besiegt werden könne, sagte Ban vor Journalisten in Liberias Hauptstadt Monrovia. "Wir stehen Ihnen bei, bis die Epidemie beherrscht wird und sich das Land wieder aufgerichtet hat." Notwendig sei insbesondere, die Gesundheitssysteme der Region zu verbessern, damit sich so eine Tragödie nicht wiederhole.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.