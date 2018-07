Macau (AFP) Die pekingtreuen Behörden in Macau haben anlässlich des Besuchs von Chinas Staatschefs Xi Jinping die Nutzung von Regenschirmen untersagt. Trotz Nieselregens war es am Freitag verboten, in der südchinesischen Sonderverwaltungszone einen Regenschutz aufzuspannen. Stattdessen wurden an die wartenden Reporter am Flughafen Regenjacken verteilt, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP sagten.

