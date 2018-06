Berlin (dpa) - Wird es eine zweite Wiedervereinigung von Take That geben? Zuletzt streuten Howard Donald, Gary Barlow und Mark Owen Gerüchte, dass die Band zum 25. Jubiläum des ersten Albums im Jahr 2017 nochmal etwas zu fünft unternehmen wolle. Auch Robbie Williams soll dabei sein.

Aber eigentlich braucht der begnadete Entertainer seine Ex-Kollegen nicht wirklich, wie er bei einem Konzert in der wunderschönen estnischen Hauptstadt Tallinn (2013) eindrucksvoll unter Beweis stellte. Jetzt ist der mitreißende Auftritt vor 70 000 begeisterten Fans auf DVD erschienen.

Das Opening der Show ist spektakulär: Aus einem riesigen Robbie-Kopf aufsteigend schwebt der Sänger mit Rauch und Feuerschein auf die Bühne herab und bringt mit seiner Hymne "Let Me Entertain You" das entfesselte Publikum gleich zum Hüpfen.

Hier wollen alle Spaß haben - und den verschafft ihnen Robbie Williams mit großer Band und Background-Sängern im Rücken. Auch wenn er ganz offensichtlich ein paar Pfund zu viel auf den Rippen hat und immer mehr wie Elton John aussieht - Energie hat er noch immer reichlich. Und seine Tanzeinlage mit Gaststar Olly Murs ist wirklich sehenswert.

"Estland, heute bin ich euer Sohn. Wollt ihr mich?", ruft er fragend ins Publikum. Und natürlich wollen sie ihn. Alle wollen Robbie.

Website Robbie Williams