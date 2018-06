Lagos (AFP) Auch das westafrikanische Nigeria ist stark vom Ölpreisverfall betroffen. Die nigerianische Zentralbank schränkte daher am Freitag den Devisenhandel ein, um die heimische Währung, den Naira, vor Spekulationen zu schützen, wie sie erklärte. Käufer von Devisen müssen diese binnen 48 Stunden ausgeben, wie die Nationalbank mitteilte. Anderenfalls seien sie an die Zentralbank zurückzuverkaufen. Damit wollen die Währungshüter verhindern, dass Spekulanten Devisen horten, während der Naira weiter an Wert verliert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.