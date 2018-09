Islamabad (AFP) Die pakistanische Regierung will gegen die Freilassung des mutmaßlichen Drahtziehers der Anschläge im indischen Mumbai 2008 vorgehen. Der Staatsanwalt Mohammad Azhar Chaudhry sagte am Freitag, er werde die Entscheidung am Montag vor einem Gericht in der Hauptstadt Islamabad anfechten. Er sei gerade dabei, die rechtlichen Formalitäten zu regeln.

