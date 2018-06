Barcelona (AFP) In Spanien hat ein Kolumbianer ein Zimmer an Touristinnen vermietet, um sie sexuell zu missbrauchen und dabei zu filmen. In einem Fall erhoben die Opfer, zwei US-Bürgerinnen, Anklage. Wegen Vergewaltigung, Verletzung der Privatsphäre und Erpressung wurde der 34-Jährige nun zu knapp zwölf Jahren Haft verurteilt, wie die spanische Justiz am Freitag mitteilte.

