Madrid (AFP) Ein Spanier hat am Freitag ein mit Gasflaschen beladenes Auto gegen die Zentrale der konservativen Regierungspartei in Madrid gerammt. Nach Polizeiangaben explodierten die beiden Gasflaschen an Bord des Fahrzeugs jedoch nicht, niemand wurde verletzt. Der Attentäter, bei dem es sich nach Polizeiangaben um einen jungen Arbeitslosen handelte, wurde festgenommen.

