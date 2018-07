Sydney (AFP) In einem Haus im australischen Cairns hat sich eine tödliche Tragödie abgespielt: Nach Angaben der Polizei des Staates Queensland wurden in der Stadt am Freitag die Leichen von acht Kindern im Alter von 18 Monaten bis 15 Jahren entdeckt. Demnach wurde außerdem eine 34-jährige Frau mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Sie sei außer Lebensgefahr und helfe der Polizei bei den Ermittlungen, hieß es.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.