Los Angeles (AFP) Der US-Bundesstaat Colorado ist wegen der Freigabe von Marihuana von mehrere Nachbarstaaten vor dem obersten Gericht der USA verklagt worden. "Der Staat Colorado hat eine gefährliche Lücke in dem vom US-Kongress erlassenen Bundessystem zur Kontrolle von Drogen geschaffen", hieß es in der Klageschrift von Oklahoma und Nebraska, die am Donnerstag von der Zeitung "Denver Post" veröffentlicht wurde. Durch diese "Lücke" gelange Marihuana in die Nachbarstaaten. Dies untergrabe das dortige Verbot der Droge und belaste das dortige Justizwesen.

