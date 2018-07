Washington (AFP) Das kubanische Parlament hat am Freitag den historischen Beschluss zwischen Kuba und den USA zur Normalisierung der beiderseitigen Beziehungen einstimmig gebilligt. Wie die kubanische Nachrichtenagentur Prensa Latina meldete, sollte die Parlamentssitzung am Abend mit einer Rede des Raúl Castro abgeschlossen werden. An der Asamblea Nacional del Poder Popular (Nationalversammlung der Volksmacht) nahmen auch die "Cuban Five" teil.

