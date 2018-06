New York (AFP) Nordkorea hat den Vorwurf aus den USA zurückgewiesen, hinter der Hacker-Attacke auf den Filmkonzern Sony wegen der Satire "The Interview" zu stehen. "Unser Land hat keine Beziehung zu dem Hacker", erklärte die nordkoreanische Vertretung bei der UNO in New York am Freitag. In einer von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichten Erklärung hatte die nordkoreanische Militärführung die Attacke aber als "gerechte Tat" gut geheißen. Sony habe mit dem Film "The Interview" die "Würde" von Machthaber Kim Jong Un verletzt.

