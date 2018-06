Washington (AFP) Auch ohne Parlamentsmehrheit hat sich US-Präsident Barack Obama für seine letzten beiden Jahre im Amt viel vorgenommen. "Ich bin voller Energie", sagte Obama bei seiner Jahresabschlusspressekonferenz am Freitag in Washington. "Ich bin absolut aufrichtig, wenn ich sage, dass ich mit diesem neuen Kongress zusammenarbeiten will, um Dinge zu erledigen." Obamas Demokraten hatten bei den Kongresswahlen Anfang November nach dem Repräsentantenhaus auch die Macht im Senat an die Republikaner verloren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.