Washington (AFP) Die Hacker-Attacke auf den Filmkonzern Sony wegen der Nordkorea-Satire "The Interview" entwickelt sich zu einer Staatsaffäre. Die US-Bundespolizei FBI machte am Freitag die Regierung in Pjöngjang direkt für den Angriff und die anschließenden Terrordrohungen verantwortlich. Mit der "Einschüchterung" bewege sich Nordkorea "außerhalb der Grenzen des akzeptablen Verhaltens von Staaten", teilte das FBI mit.

