Washington (AFP) Einen Tag nach der EU haben auch die USA den Handel mit der von Russland annektierten Krim weitgehend verboten. Die neuen Sanktionen gälten für Güter, Technologie und Dienstleistungen, sagte Obama am Freitag in Washington. "Die USA werden die russische Okkupation und versuchte Annexion der Krim nicht hinnehmen", sagte der US-Präsident in seiner letzten Pressekonferenz des Jahres. Die Strafmaßnahmen können sich auch weitere Personen und Unternehmen auf der ukrainischen Schwarzmeerhalbinsel richten.

