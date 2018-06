Vatikanstadt (AFP) Papst Franziskus wird nach eigener Einschätzung in zehn Jahren nicht mehr an der Spitze der katholischen Kirche stehen. "Liebe Freunde, ich wünsche euch alles Gute für die Bewerbung Roms um die Olympischen Spiele 2024", sagte der 78-Jährige am Freitag bei einer Messe für italienische Athleten und Funktionäre des Nationalen Olympischen Komitees im Vatikan. "Ich werde nicht dabei sein. Möge Gott euch und eure Familien segnen."

