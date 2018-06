Minsk (AFP) Die Angst vor einer massiven Abwertung der eigenen Landeswährung in Folge des Rubel-Absturzes in Russland hat am Freitag die Menschen in Weißrussland in Aufregung versetzt. Vor den Wechselstuben bildeten sich teils hunderte Meter lange Schlangen, weil die Weißrussen ihre Rubel in andere Währungen umtauschen wollten. Die Zentralbank verhängte eine befriste Sondersteuer von 30 Prozent auf Devisenkäufe, um den Trend zu bremsen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.