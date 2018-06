Uppsala (SID) - Die deutschen Eishockey-Frauen haben bei der Euro Hockey Challenge auch die zweite Partie verloren. Nach der deutlichen Niederlage zum Auftakt gegen Finnland (1:6) musste das Team von Bundestrainer Benjamin Hinterstocker am Samstag in Uppsala ein 0:3 (0:2, 0:0, 1:0) gegen Gastgeber Schweden einstecken. Am Sonntag (11.00 Uhr) trifft die Auswahl des Deutsche Eishockey-Bundes (DEB) zum Abschluss auf Russland.