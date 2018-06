Rom (SID) - Der italienische Fußball-Vizemeister AS Rom hat in der Serie A den Anschluss an Titelverteidiger Juventus Turin verloren. Im Prestigeduell gegen den AC Mailand kamen die Hauptstädter am 16. Spieltag nicht über ein 0:0 hinaus und liegen nun drei Punkte hinter der "Alten Dame" aus Turin. In einer hitzigen Schlussphase sah Mailands Mittelfeldspieler Pablo Armero die Gelb-Rote Karte.

Zudem trennten sich Sassuolo Calcio und Aufsteiger AC Cesena 1:1 (0:0).