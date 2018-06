Cairns (dpa) - Die Polizei hat am Tatort des Familiendramas mit acht toten Kindern in Australien Messer sichergestellt. Diese würden jetzt untersucht, teilten die Ermittler mit. In dem Haus in einem Vorort von Cairns waren gestern acht Kinderleichen entdeckt worden, sieben Geschwister und eine Cousine. Die Polizei nahm die Mutter der Geschwister, die mit Stichwunden in dem Haus gefunden worden war, unter Mordverdacht fest. Sie steht unter Polizeiaufsicht. Die Polizei geht nach eigenen Angaben von einem Familiendrama aus.

